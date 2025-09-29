Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi revizyon!

Premier Lig'de haftasonu Crystal Palace deplasmanında dramatik bir yenilgi alan Liverpool, İstanbul'da Galatasaray karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Palace karşısında Ismaila Sarr'ın golüyle geriye düşen kırmızılar, Federico Chiesa'nın 87. dakikadaki beraberlik golüyle umutlansa da, uzatma dakikalarında Eddie Nketiah'ın golüne engel olamayarak sezonun ilk lig mağlubiyetini aldı.
Şimdi gözler, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray deplasmanına çevrildi.
Liverpool Echo'nun haberine göre Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un, yoğun fikstür nedeniyle kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
KONATE ENDİŞESİ
Son haftalarda sık sık rotasyona giden Slot'un, yine farklı denemeler yapması olası. Sağ bekte henüz kalıcı bir isim çıkmazken Conor Bradley ve Jeremie Frimpong beklenen seviyeye ulaşamadı. Bu bölgede zaman zaman orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai görev alırken, Joe Gomez de alternatifler arasında.
Gomez aynı zamanda stoperde de değerlendirilebilir. Zira Ibrahima Konate, Palace karşısında Virgil van Dijk'le birlikte zor anlar yaşadı. Giovanni Leoni'nin sezonu kapatmasının ardından, Wataru Endo'nun da ilerleyen dönemde savunmada görev alabileceği konuşuluyor.
Sol bekte ise Milos Kerkez'in Andy Robertson'ın önüne geçtiği görülüyor. Ancak Robertson, bu sezonki iki hafta içi maçında 11'de sahaya çıkmış ve Atletico Madrid karşısında gol atmıştı.
Kale ise Alisson Becker'e emanet. Brezilyalı file bekçisi, Palace karşısında yine kalitesini gösterdi. Yedeği konumunda Giorgi Mamardashvili bulunuyor.
WİRTZ KARARI
Slot, Palace deplasmanında orta sahada farklı bir düzen deneyerek Florian Wirtz'i serbest rolde oynattı. Ancak genç yıldız ikinci yarıda klasik 10 numara pozisyonuna döndü.
İstanbul'da Slot'un 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçmesi beklenmiyor. Ancak Wirtz'in ilk 11'deki yeri garanti değil; Szoboszlai ve Curtis Jones'un da bu pozisyon için güçlü adaylar olduğu belirtiliyor. Orta sahada Alexis Mac Allister hâlâ sakatlıktan tam formunu bulamadığı için, Ryan Gravenberch ile birlikte farklı kombinasyonlar da denenebilir.
Genç Trey Nyoni'nin ise yine yedek kulübesinde olması bekleniyor.
EKİTİKE Mİ, GAKPO MU?
Hücum hattında ise en büyük soru işareti Hugo Ekitike'nin durumu. Ceza süresini tamamlayan Fransız forvet kadroya geri dönüyor. Federico Chiesa da Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi ve ileri uçta Alexander Isak'a alternatif olarak değerlendirilebilir.
Mohamed Salah'ın Palace karşısında düşük performans göstermesi sonrası, Chiesa'nın sağ kanatta da görev alabileceği konuşuluyor. Sol kanatta ise Cody Gakpo'nun yeniden ilk 11'e dönmesi muhtemel. 17 yaşındaki Rio Ngumoha hafta sonu süre almıştı, ancak Jayden Danns U21 maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Palace karşısında Ismaila Sarr'ın golüyle geriye düşen kırmızılar, Federico Chiesa'nın 87. dakikadaki beraberlik golüyle umutlansa da, uzatma dakikalarında Eddie Nketiah'ın golüne engel olamayarak sezonun ilk lig mağlubiyetini aldı.
Şimdi gözler, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray deplasmanına çevrildi.
Liverpool Echo'nun haberine göre Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un, yoğun fikstür nedeniyle kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
KONATE ENDİŞESİ
Son haftalarda sık sık rotasyona giden Slot'un, yine farklı denemeler yapması olası. Sağ bekte henüz kalıcı bir isim çıkmazken Conor Bradley ve Jeremie Frimpong beklenen seviyeye ulaşamadı. Bu bölgede zaman zaman orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai görev alırken, Joe Gomez de alternatifler arasında.
Gomez aynı zamanda stoperde de değerlendirilebilir. Zira Ibrahima Konate, Palace karşısında Virgil van Dijk'le birlikte zor anlar yaşadı. Giovanni Leoni'nin sezonu kapatmasının ardından, Wataru Endo'nun da ilerleyen dönemde savunmada görev alabileceği konuşuluyor.
Sol bekte ise Milos Kerkez'in Andy Robertson'ın önüne geçtiği görülüyor. Ancak Robertson, bu sezonki iki hafta içi maçında 11'de sahaya çıkmış ve Atletico Madrid karşısında gol atmıştı.
Kale ise Alisson Becker'e emanet. Brezilyalı file bekçisi, Palace karşısında yine kalitesini gösterdi. Yedeği konumunda Giorgi Mamardashvili bulunuyor.
WİRTZ KARARI
Slot, Palace deplasmanında orta sahada farklı bir düzen deneyerek Florian Wirtz'i serbest rolde oynattı. Ancak genç yıldız ikinci yarıda klasik 10 numara pozisyonuna döndü.
İstanbul'da Slot'un 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçmesi beklenmiyor. Ancak Wirtz'in ilk 11'deki yeri garanti değil; Szoboszlai ve Curtis Jones'un da bu pozisyon için güçlü adaylar olduğu belirtiliyor. Orta sahada Alexis Mac Allister hâlâ sakatlıktan tam formunu bulamadığı için, Ryan Gravenberch ile birlikte farklı kombinasyonlar da denenebilir.
Genç Trey Nyoni'nin ise yine yedek kulübesinde olması bekleniyor.
EKİTİKE Mİ, GAKPO MU?
Hücum hattında ise en büyük soru işareti Hugo Ekitike'nin durumu. Ceza süresini tamamlayan Fransız forvet kadroya geri dönüyor. Federico Chiesa da Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi ve ileri uçta Alexander Isak'a alternatif olarak değerlendirilebilir.
Mohamed Salah'ın Palace karşısında düşük performans göstermesi sonrası, Chiesa'nın sağ kanatta da görev alabileceği konuşuluyor. Sol kanatta ise Cody Gakpo'nun yeniden ilk 11'e dönmesi muhtemel. 17 yaşındaki Rio Ngumoha hafta sonu süre almıştı, ancak Jayden Danns U21 maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak.