Arlind Ajeti: 'Fenerbahçe Stadı çok gürültülü'

Bodrum FK oyuncuları Arlind Ajeti ve Musah Mohammed, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe taraftarlarına değinen Ajeti, "İyi bir atmosfer vardı, tribünler çok gürültülüydü. Daha fazla pozisyon üretebilirdik ama elimizden geleni yaptık, takımımla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.



İyi oynadıklarını söyleyen Mohammed ise "Aslında iyi bir oyun ortaya koyduk ama sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. İyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.