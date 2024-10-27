Arlind Ajeti: "Fenerbahçe Stadı çok gürültülü"

Bodrum FK oyuncuları Arlind Ajeti ve Musah Mohammed, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arlind Ajeti: 'Fenerbahçe Stadı çok gürültülü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2024 22:07
Bodrum FK oyuncuları Arlind Ajeti ve Musah Mohammed, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarlarına değinen Ajeti, "İyi bir atmosfer vardı, tribünler çok gürültülüydü. Daha fazla pozisyon üretebilirdik ama elimizden geleni yaptık, takımımla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

İyi oynadıklarını söyleyen Mohammed ise "Aslında iyi bir oyun ortaya koyduk ama sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. İyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery