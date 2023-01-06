Arkas Spor ikinci devreye Altekma maçıyla başlıyor!

AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci devre ilk maçında 8 Ocak Pazar günü diğer İzmir temsilcisi Altekma ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, 2023 yılına kazanarak başlamak istediklerini bildirdi.



Özden, yaptığı açıklamada, ligde son 4 maçlarını kazandıklarını hatırlattı. İkinci devreye Altekma maçıyla başlayacaklarını kaydeden Özden, "2022 yılını seri galibiyetlerle kapatmıştık. Yeni yıla da kazanarak başlamak istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Atatürk Voleybol Salonu'ndaki Arkas Spor-Altekma maçı 8 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.



Arkas Spor, ligin ilk devresini 29 puanla üçüncü, Altekma ise 8 puanla 13. sırada tamamlamıştı.





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