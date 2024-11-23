Arkas Spor, Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'a konuk olacak

SMS Grup Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanan Arkas Spor, 9. hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda TÜRŞAD'la karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'a konuk olacak
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23 Kasım 2024 13:42
SMS Grup Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanan Arkas Spor, 9. hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda TÜRŞAD'la karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde son maçlardaki başarılı sonuçlarına da devam etmek istediklerini belirtti.

Son 4 müsabakada Ziraat Bankkart, Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta ve On Hotels Alanya Belediyespor'u mağlup ettiklerini hatırlatan Özden, "Bu galibiyetlerle ne kadar formda olduğumuzu gösterdik. TÜRŞAD'ı da yenerek yolumuza kayıpsız devam etmeyi hedefliyoruz. Bu zorlu deplasmanda kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'ndaki TÜRŞAD-Arkas Spor maçı, saat 13.00'te başlayacak.

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