Arjantin'de Scaloni ile yeni sözleşme

Arjantin Milli Takımı, teknik direktör Lionel Scaloni ile 2026'ya kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arjantin'de Scaloni ile yeni sözleşme
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27 Şubat 2023 21:34
Arjantin Milli Takımı, teknik direktör Lionel Scaloni ile sözleşme yeniledi.

Federasyondan yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik adamla 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Scaloni, 2018 yılından bu yana Arjantin Milli Takımı'nda görev yapıyor. Arjantin, Scaloni yönetiminde Copa America ve Dünya Kupası sevinci yaşadı.

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