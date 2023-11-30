Ariza: "Benim GOAT'um Kobe'dir, ardından LeBron gelir"

Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından Trevor Ariza, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak Kobe Bryant'ın "1A" ve LeBron James'in ise "1B" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Ariza: 'Benim GOAT'um Kobe'dir, ardından LeBron gelir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2023 13:17
Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından Trevor Ariza, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak Kobe Bryant'ın "1A" ve LeBron James'in ise "1B" olduğunu söyledi.

Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile 'Club Shay Shay' isimli podcast'te konuşan Ariza, listesinin en başında Kobe'nin, hemen altında ise James'in yer alma sebeplerini şu şekilde açıkladı:

"Benim için Kobe şimdiye kadar oynamış en iyi oyuncu. Benim favori oyuncum o, Mike ise tamamen farklı bir tartışmada yer alıyor. Ama bana göre, Kobe tarihin en iyisi. Kobe 1A'ysa, LeBron da 1B'dir."

Kasım 2007'de Ariza, Brian Cook ve Maurice Evans'ın da yer aldığı iki takımlı bir takasta ilk kez Bryant'ın takım arkadaşı olmuştu. Los Angeles'ta kalışı çok uzun sürmese de, Ariza, Kobe'nin 2008'de MVP ödülünü ve 2009'da ise dördüncü şampiyonluğunu kazanmasına tanık olmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery