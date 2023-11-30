Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından Trevor Ariza, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak Kobe Bryant'ın "1A" ve LeBron James'in ise "1B" olduğunu söyledi.



Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile 'Club Shay Shay' isimli podcast'te konuşan Ariza, listesinin en başında Kobe'nin, hemen altında ise James'in yer alma sebeplerini şu şekilde açıkladı:



"Benim için Kobe şimdiye kadar oynamış en iyi oyuncu. Benim favori oyuncum o, Mike ise tamamen farklı bir tartışmada yer alıyor. Ama bana göre, Kobe tarihin en iyisi. Kobe 1A'ysa, LeBron da 1B'dir."



Kasım 2007'de Ariza, Brian Cook ve Maurice Evans'ın da yer aldığı iki takımlı bir takasta ilk kez Bryant'ın takım arkadaşı olmuştu. Los Angeles'ta kalışı çok uzun sürmese de, Ariza, Kobe'nin 2008'de MVP ödülünü ve 2009'da ise dördüncü şampiyonluğunu kazanmasına tanık olmuştu.





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