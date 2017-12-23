  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Arhavi devreye galibiyetle girdi

Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda Arhavi Belediyespor ligin ilk yarısını galibiyetle noktaladı.

Kaynak: Basın Bülteni
Arhavi devreye galibiyetle girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2017 19:59
Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nun iddialı ekiplerinden Arhavi Belediyespor ligin ilk yarısını galibiyetle noktaladı.

Arhavi Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan sarı-siyahlılar mücadeleyi 25-20, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi ilk devreyi 33.075 puanla ikinci sırada tamamladı.

Arhavi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediye: 3-0
Salon: Arhavi Spor Salonu
Arhavi Belediyespor: Hasan, Onur, Ricardo, Bozidar, Halil İbrahim, Çağlar, Metin (L), Alper, Selim,
Hatay Büyükşehir Belediye: Recep, Kürşat, Gökay, Turgut, Yusuf, Senad, Furkan (L), Ömer Uygur, Ömer Söylemez, Anıl
Setler: 25-20, 25-23, 25-15
Süre: 79 dakika (25-32-22)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için