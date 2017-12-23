Arhavi devreye galibiyetle girdi

Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nun iddialı ekiplerinden Arhavi Belediyespor ligin ilk yarısını galibiyetle noktaladı.
Arhavi Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan sarı-siyahlılar mücadeleyi 25-20, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.
Karadeniz temsilcisi ilk devreyi 33.075 puanla ikinci sırada tamamladı.
Arhavi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediye: 3-0
Salon: Arhavi Spor Salonu
Arhavi Belediyespor: Hasan, Onur, Ricardo, Bozidar, Halil İbrahim, Çağlar, Metin (L), Alper, Selim,
Hatay Büyükşehir Belediye: Recep, Kürşat, Gökay, Turgut, Yusuf, Senad, Furkan (L), Ömer Uygur, Ömer Söylemez, Anıl
Setler: 25-20, 25-23, 25-15
Süre: 79 dakika (25-32-22)
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Arhavi Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan sarı-siyahlılar mücadeleyi 25-20, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.
Karadeniz temsilcisi ilk devreyi 33.075 puanla ikinci sırada tamamladı.
Arhavi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediye: 3-0
Salon: Arhavi Spor Salonu
Arhavi Belediyespor: Hasan, Onur, Ricardo, Bozidar, Halil İbrahim, Çağlar, Metin (L), Alper, Selim,
Hatay Büyükşehir Belediye: Recep, Kürşat, Gökay, Turgut, Yusuf, Senad, Furkan (L), Ömer Uygur, Ömer Söylemez, Anıl
Setler: 25-20, 25-23, 25-15
Süre: 79 dakika (25-32-22)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın