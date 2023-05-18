Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in "şampiyonluk seviyesinde rekabet edemeyecek olmasının" sebebinin, formsuzluğu olduğunu söyledi.



Embiid'in playoffların üst turlarında maç kazanamama sebebinin "formsuz oluşu" olduğunu iddia eden Arenas, referans olarak yıldız oyuncunun genellikle son çeyreklerde kötü performans göstermesine işaret etti:



"Dördüncü çeyrek performanslarından sorumlu tutulması gerekiyor, çünkü sürekli yorulup duruyor. Kendi oyun tarzına göre formda olabilir, fakat bir 7. maç formunda, Doğu Konferansı Finalleri formunda veya şampiyonluk formunda değil.



İlk iki tur için yeteri kadar formda olsa da, dördüncü çeyreklerde hep yorgun düşüyor. Bu her sene böyle. Başka bir seviyeye ulaşmak için, farklı şeyler yapması gerektiğini anlamış değil."



Playofflarda Embiid 23.7 sayı, 9.8 ribaund ve 2.8 blok ortalamaları yakalamış olsa da, bu rakamlar normal sezonda yakaladığı 33.1 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarının altındaydı.



Embiid ayrıca, sayı ortalaması bazında NBA tarihinde bir MVP sezonuyla playoff sezonu arasında en çok düşüş yaşamış olan oyuncu konumunda.



