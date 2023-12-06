Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarına 13 karşılaşma ile devam edildi.
Arda Turan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Eyüpspor, 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Eyüpspor'un gollerini 15. dakikada Kaan Demir, 25 ve 37. dakikalarda ise Uğur Demirok kaydetti. Ankara Demir'in golü 65. dakikada İlke Tankul'dan geldi. Bu sonuçla Eyüpspor adını 5. tura yazdırdı.
Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
İşte kupada günün maçları ve 5. tura yükselen takımlar!
Bandırmaspor 3-1 Somaspor
Bodrum FK 2-1 Menemen FK
ErzurumsporFK 0-3 24 Erzincanspor
Kasımpaşa 4-1 Kırşehir FSK
Adanaspor 2-0 Esenler Erokspor
Altay 2-3 Kırklarelispor
Boluspor 1-0 AmedSportif
Eyüpspor 3-1 Ankara Demir
Gençlerbirliği 4-1 Bornova 1877
Göztepe 3-0 1461 Trabzon FK
Sakaryaspor 1-0 Ankaraspor
Ümreniyespor 2-1 Çankaya FK
Konyaspor 3-0 Beyoğlu Yeni Çarşı
Arda Turan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Eyüpspor, 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Eyüpspor'un gollerini 15. dakikada Kaan Demir, 25 ve 37. dakikalarda ise Uğur Demirok kaydetti. Ankara Demir'in golü 65. dakikada İlke Tankul'dan geldi. Bu sonuçla Eyüpspor adını 5. tura yazdırdı.
Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
İşte kupada günün maçları ve 5. tura yükselen takımlar!
Bandırmaspor 3-1 Somaspor
Bodrum FK 2-1 Menemen FK
ErzurumsporFK 0-3 24 Erzincanspor
Kasımpaşa 4-1 Kırşehir FSK
Adanaspor 2-0 Esenler Erokspor
Altay 2-3 Kırklarelispor
Boluspor 1-0 AmedSportif
Eyüpspor 3-1 Ankara Demir
Gençlerbirliği 4-1 Bornova 1877
Göztepe 3-0 1461 Trabzon FK
Sakaryaspor 1-0 Ankaraspor
Ümreniyespor 2-1 Çankaya FK
Konyaspor 3-0 Beyoğlu Yeni Çarşı
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