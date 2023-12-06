Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarına 13 karşılaşma ile devam edildi.



Arda Turan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Eyüpspor, 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Eyüpspor'un gollerini 15. dakikada Kaan Demir, 25 ve 37. dakikalarda ise Uğur Demirok kaydetti. Ankara Demir'in golü 65. dakikada İlke Tankul'dan geldi. Bu sonuçla Eyüpspor adını 5. tura yazdırdı.



Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.



İşte kupada günün maçları ve 5. tura yükselen takımlar!



Bandırmaspor 3-1 Somaspor

Bodrum FK 2-1 Menemen FK

ErzurumsporFK 0-3 24 Erzincanspor

Kasımpaşa 4-1 Kırşehir FSK

Adanaspor 2-0 Esenler Erokspor

Altay 2-3 Kırklarelispor

Boluspor 1-0 AmedSportif

Eyüpspor 3-1 Ankara Demir

Gençlerbirliği 4-1 Bornova 1877

Göztepe 3-0 1461 Trabzon FK

Sakaryaspor 1-0 Ankaraspor

Ümreniyespor 2-1 Çankaya FK

Konyaspor 3-0 Beyoğlu Yeni Çarşı





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