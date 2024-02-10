Arda Güler yerde kaldı, karar penaltı!pic.twitter.com/6Vyq8FDeio



— Sporxtv (@sporxtv) February 10, 2024

La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona ile karşılaştı.Bernabeu'da oynanna maçı Real Madrid 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikada Jude Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetti.Real Madrid'de Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu. Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real, penaltı kazandı ancak Josulu, penaltıyı gole çeviremedi.Real Madrid, bu zaferle ligde yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Şampiyonluk yarışındaki Girona ise ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı.Real Madrid, bu sonuçla birlikte puanını 61'e yükseldi. En yakın takipçisi Girona ise 56 puanla ikinci sırada kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, deplasmanda Vallecano ile karşılaşacak. Girona ise Bilbao deplasmanına gidecek.