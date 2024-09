Arda Güler için o rapor: 'Çok büyük olacak'

Sporx, Real Madrid'in ve A Milli Takımımız'ın büyük yeteneği Arda Güler için UEFA Lisanslı antrenörler ve analizcilerin The Coaches Voice için hazırladığı detaylı raporu inceledi.Bu yazı The Coaches Voice'ta yayınlanmış ve Sporx tarafından çevrilmiştir.Real Madrid birkaç sezondur gelecek için genç ve gelecek vaat eden yeteneklerle sözleşme imzalama politikası izliyor. Vinícius Júnior ve Rodrygo'nun yanı sıra son olarak da 2024 yazına kadar Palmeiras'ta kalacak olan Endrick Felipe'yi kadrosuna kattı. Heyecan verici genç Türk oyuncu Arda Güler de bu listeye eklenen son oyuncu oldu.Los Blancos, 18 yaşındaki eski Fenerbahçe oyuncusu için 20 milyon Avro ödeyerek onu Barcelona'nın elinden kaptı. "Teklif yapan pek çok kulüp vardı ama Real Madrid ortaya çıkar çıkmaz diğer her şey değerini kaybetti" dedi Arda tanıtım gününde.Hemen kiralık olarak gönderileceği söylentilerinin aksine Arda Güler doğrudan A takım kadrosuna alındı. Arda Güler'i imzaya ikna etmek için kendisiyle bizzat görüşen Carlo Ancelotti, zaten yıldızlarla dolu olan takıma kalite katacağına inandı.UEFA lisanslı antrenörlerimiz Arda Güler'in oyununu, takım arkadaşlarına ve sisteme nasıl uyum sağladığını ve nerelerde gelişmesi gerektiğini analiz etti.Arda Güler ağırlıklı olarak sol ayaklı ama sağ ayağını da çok iyi kullanıyor. Topa sahip olduğunda yaratıcılığı ve hücuma yönelik teknik aksiyonları öne çıkıyor. Bunların başında topla yaptığı basit, ileri sürüşler ve sonrasında topa vuruşundaki kalitesi geliyor.Sol ayağıyla rakiplerini geçebiliyor ve hızını değiştirmesine gerek kalmadan hile yapabiliyor. Bu, defans oyuncularının çalım atmadan oyunu tutma konusunda başarılı olduğu La Liga'da geliştirmesi gereken bir özellik. Tıpkı Vinicius'un İspanyol futboluna adapte olurken yaptığı gibi, Arda Güler'in de durağan bir pozisyondan başlarken rakiplerini yenmeyi öğrenmesi gerekecek.Arda Güler sağ kanatta hücuma başladığında gerçek bir tehdit oluşturuyor. Oradan içeri kat edip dripling yapabilir ve doğrudan yaklaşımıyla rakip bloktaki boşluklardan yararlanabilir (üstte). Her zaman ileri gitme arzusu güçlü bir yönü ancak oyunu geliştikçe daha fazla çeşitlilik ve nüans katması gerekecek. Rakipleri kızdıracak şekilde topu durdurma ve tutma becerisi de bir artı olacaktır.Arda Güler'in şutları onu son üçte birlik alanın hemen her yerinden bir tehdit haline getiriyor ama özellikle sağ iç kanaldan (altta). Topa temiz ve isabetli bir şekilde vuruyor ve genellikle ilk dokunuşunu kullanarak markajcısını geçip kaleye şut atıyor. Tekniği sayesinde durağan bir topa ya da hareket halindeyken topa vurmakta aynı derecede rahat. Ayrıca uzaktan doğru şut açılarını bulma konusunda da büyük bir yetenek sergiliyor.Real Madrid'in yeni genç yıldızına pozisyonel bir etiket vermek zorunda olsaydık, bu muhtemelen bir 10 numara olurdu - ancak daha çok sağ iç kanaldan çalışmayı tercih eden biri. Fenerbahçe'deki kısa kariyerinde çoğunlukla 4-2-3-1 dizilişinde 10 numara olarak ya da 4-4-2'de sağ kanat oyuncusu olarak oynadı. Daha nadiren de 5-3-2'de sekiz numaralardan biri olarak oynadı.Sistem ve rolü ne olursa olsun, Arda Güler takım arkadaşlarını çeşitli şekillerde geliştiren bir oyuncu olarak kendini gösterdi. İleriye doğru yaptığı hamleler rakip savunmacıların dikkatini çekerek etrafındakilere faydalanabilecekleri bir alan açıyor. Daha doğrudan bir ifadeyle, sahanın herhangi bir bölgesinde paslarıyla hatları kırma yeteneğine sahip. Son üçte birlik bölümde (aşağıda) Michy Batshuayi, İrfan Kahveci ve şu anda takımdan ayrılan Enner Valencia gibi isimlere asistler yaptı.Bu kadar genç bir oyuncu olarak Arda Güler, Fenerbahçe'de büyük bir rol üstlendi. Şans yaratmak için bireysel yeteneğe sahip ama aynı zamanda başka şekillerde katkıda bulunacak teknik becerilere de sahip. Kalabalık alanlarda bile topu hızlı bir şekilde alıp hareket ettirebilmek için mükemmel bir vücut yapısına sahip. Oyunu o kadar iyi okuyor ki top alacak boşluğu bulup rakiplerini çekebiliyor ve böylece diğerlerine pas yolları açabiliyor.Arda Güler buradan hücumdaki takım arkadaşlarıyla birleşebileceğini gösterdi. Fenerbahçe'de forvet arkasındaki üçlü hücum hattında çoğunlukla onun iki yanında oynayan Batshuayi ve İrfan Can Kahveci (altta) bundan en çok yararlanan isimler oldu. Onların önünde Valencia ya da Joao Pedro, ikili mücadeleleri mümkün kılmak için destek koşuları yaptı ya da sonraki ortalara veya kesiklere saldırmaya çalıştı.Arda Güler'in direkt oynama içgüdüsü bazen pozisyon fırsatlarını kaçırmasına neden oluyor. Ancak diğer taraftan, rakiplerini geçme yeteneği sahanın ilerisinde daha fazla fırsat yaratabilir. Bu, bir takımın merkez forveti, geniş hücum oyuncuları ya da teknik direktörün uyguladığı sistemlere bağlı olarak sekiz numaralarla olabilir.Real Madrid'de en ilginç ilişkileri Fede Valverde ve Jude Bellingham ile olabilir. Her ikisi de ikinci çizgiden yaptıkları delici koşularla içeride boşluklar ve savunmada dengesizlikler yaratabilen oyuncular. Bu durum, top taşıma ve vuruş yeteneğini bu boşluklardan en iyi şekilde yararlanmak için kullanabilecek genç Türk oyuncu için mükemmel olabilir.Arda Güler'in en büyük gelişim alanı muhtemelen oyunun defansif yönü. Real Madrid diğer genç oyunculara yaptığı gibi onu da fiziksel olarak geliştirmek için bir plan hazırladı. Ancak kendisinin ya da takım arkadaşlarının yaptığı top kayıplarında oyunu okuma konusunda da gelişim göstermesi gerekecek.İyi bir savunma içgüdüsüne sahip bir oyuncu ancak ilk günlerinde savunma hareketlerinin genellikle yakın bir takım arkadaşı tarafından desteklenmesi gerekiyordu (aşağıda). 1'e 1 durumlarda istekli bir düellocu ancak şimdilik doğrudan rakiplerden düzenli olarak top çalacak fiziksel kapasiteden yoksun.Takımı ne kadar dağınık olursa o da savunmada o kadar kırılganlık gösteriyor. Özellikle geçiş hücumlarında takım arkadaşlarına savunmaya destek vermeleri için zaman kazandıracak şekilde rakip atakları durdurma konusunda henüz çok becerikli değil. Ancak oyunu olgunlaştıkça bu da gelişecektir.Pozisyonel olarak, Arda Güler'in sağdan başladığında orta sahaya kayma eğilimi, rakipler tarafından hızlı oyun değişiklikleri (aşağıda) kullanılarak istismar edilebilir. Bu hamleler bekin önündeki boşluktan faydalanmak için kullanılıyor ve pivot oyunculardan biri zamanında karşıya geçemezse hücumda aşırı yüklenmelere yol açabiliyor.Yine, bu hafif savunma zaafı gençliğinin bir sonucu ama aynı zamanda doğal olarak yaratıcı ve hücum içgüdüsü. Ancelotti'nin görevi, tıpkı Vinicius'ta yaptığı gibi onu çok yönlü olağanüstü bir oyuncu haline getirmek.Topa sahip olma aşamasında Arda Güler'in hangi pozisyonda başlarsa başlasın merkeze doğru hareket etme isteği bazen sorun yaratabiliyor. Dar alanlarda iyi ama kompakt bir blok halinde oynayan rakiplere karşı içeriye hareketleri her zaman en iyi yaklaşım olmayabiliyor.Buna karşın, rakibin top kaybından sonraki anlarda merkezdeki pozisyonu takımına büyük bir avantaj sağlayabilir. Burada, top üzerindeki hızı ve yeteneği, ayrıca oyunu okuması, her iki kanatta da tehlikeli kontra atakları hızla harekete geçirebileceği anlamına geliyor (aşağıda). İşte tam da bu noktada Real Madrid, özellikle de Vinicius gibi bir oyuncuyla büyük bir hücum potansiyeline sahip.Şu anda 23 yaşında olan Vinicius, Ancelotti yönetiminde büyük adımlar attı. İtalyan koç 18 yaşındaki Arda Güler üzerinde de benzer bir etki yaratabilirse, Türk oyuncu uzun yıllar Real Madrid'in önemli bir değeri haline gelebilir.