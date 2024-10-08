Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için olay yaratacak bir iddia gündeme geldi.
CARLO ANCELOTTI'YE KIZGIN
Diario'da yer alan habere göre, 19 yaşındaki futbolcunun, Atletico Madrid derbisinde süre alamamasının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kızgın olduğu öne sürüldü. Arda Güler'in ayrıca Ancelotti'nin kendisine verdiği rolden dolayı da memnun olmadığı kaydedildi.
Öte yandan Ancelotti'nin de Arda Güler'in performansını yeterli bulmadığı öne sürüldü.
ANCELOTTTI'NİN SÖZLERİ
İtalyan teknik adam, ligde son oynanan Villarreal karşılaşmasından önce Arda Güler için gelen sorunun ardından, "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum." sözlerini kullanmıştı.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 10 maçta 291 dakika süre buldu.
Arda Güler için flaş iddia!
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in, Atletico Madrid derbisinde süre alamadığı için teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kızgın olduğu öne sürüldü.
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08 Ekim 2024 13:45
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