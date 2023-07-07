Arda Güler: 'Fenerbahçe'den ayrılmak zor oldu'

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılış sürecini değerlendirdi.
Kendisi açısından zor bir süreç olduğuna değinen Arda, "Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal açıdan benim için hiç kolay değildi, çok zordu. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız, elinizden bir şey gelmiyor. Fenerbahçe taraftarının kırgınlığını anlayabiliyorum." dedi.
"BEN FENERBAHÇELİYİM!"
Kendisine sorulan "Ali Koç senin kalmayacağını belirtti. Bu süreç senin için hızlı gelişti. Sana iyi bir veda ettiler mi, üzgün müsün, kırgın mısın? Fenerbahçe taraftarına mesaj vermek ister misin?" sorusunu yanıtlayan Arda, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı." ifadelerini kullandı.
Kendisi açısından zor bir süreç olduğuna değinen Arda, "Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal açıdan benim için hiç kolay değildi, çok zordu. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız, elinizden bir şey gelmiyor. Fenerbahçe taraftarının kırgınlığını anlayabiliyorum." dedi.
"BEN FENERBAHÇELİYİM!"
Kendisine sorulan "Ali Koç senin kalmayacağını belirtti. Bu süreç senin için hızlı gelişti. Sana iyi bir veda ettiler mi, üzgün müsün, kırgın mısın? Fenerbahçe taraftarına mesaj vermek ister misin?" sorusunu yanıtlayan Arda, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı." ifadelerini kullandı.