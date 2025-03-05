Arda Güler'e Almanya'dan iki talip birden!

Real Madrid forması giyen Arda Güler için bir kez daha ayrılık iddiası gündeme geldi.



Bild'de yer alan habere göre, Real Madrid, 20 yaşındaki futbolcuyu daha fazla maç oynaması için kiralık göndermeyi planlıyor.



İKİ TAKIM ÖNE ÇIKIYOR



Real Madrid'in Arda Güler'i Bundesliga'dan bir takıma kiralamayı planladığı ve genç yıldız için Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Leipzig'in adının öne çıktığı kaydedildi.



ARDA İLE ENDRICK



Real Madrid'in Arda Güler ile birlikte Endrick için de aynı görüşte olduğu ve Leipzig'in Brezilyalı yıldızla da ilgilendiği öne sürüldü.



Öte yandan şu ana kadar kulüpler veya oyuncular arasında transfer için herhangi bir temasın olduğu yazıldı.



PSG İDDİASI GÜNDEME GELDİ



Arda Güler için daha önce PSG'nin adı gündeme gelmiş ve Fransız ekibinin milli futbolcu için yaz transfer döneminde hamle yapabileceği öne sürülmüştü.



BU SEZON PERFORMANSI



Real Madrid'de bu sezon 29 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



