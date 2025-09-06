06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Arda Güler'den Lamine Yamal açıklaması

Arda Güler, İspanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

06 Eylül 2025 14:05 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 14:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler'den Lamine Yamal açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol takımının yıldızlarından Arda Güler, İspanya maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arda Güler, 7 Eylül Pazar günü oynanacak İspanya maçı ile ilgili görüşlerini "İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz.

İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz." şeklinde ifade etti.
 
Lamine Yamal ile ilgili gelen sorulara Arda, "Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor.  Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum." şeklinde yanıt verdi

İspanya maçında beklenen oyun ve Dünya Kupası'na katılma hedefleriyle ilgili, "Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız.

Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası'na gitmek." diyerek konuştu.
Yıldız futbolcu, sözlerini "Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz." ifadeleriyle noktaladı.
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
