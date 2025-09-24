23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
1-4
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
1-2
23 Eylül
Wolves-Everton
2-0

Arda Güler asist yaptı; Real Madrid seriyi sürdürdü!

LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.

calendar 24 Eylül 2025 00:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler asist yaptı; Real Madrid seriyi sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'ye konuk oldu. Ciudad de Valencia'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazandı.

Real Madrid'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Vinicius Jr, 38. dakikada Franco Mastantuono ve 64 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Levante'nin tek golünü 54. dakikada Etta Eyong kaydetti.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve Mbappe'nin 2. golünün asistini yaptı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 6'da 6 ile başladı ve liderliğini sürdürdü. Levante, 4 puan ile 16. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk olacak. Levante, Getafe deplasmanında mücadele edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.