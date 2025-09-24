🫣Arda Güler topu kazandı, Vinicius Junior'dan harika bir trivela golü geldi! pic.twitter.com/NgJZoG0UNg



— Sporxtv (@sporxtv) September 23, 2025

🎯Mastantuono, Real Madrid formasıyla ilk golünü atıyor! pic.twitter.com/zzyNiHVDzt



— Sporxtv (@sporxtv) September 23, 2025

LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'ye konuk oldu. Ciudad de Valencia'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazandı.Real Madrid'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada, 38. dakikadave 64 ve 66. dakikalardakaydetti.Levante'nin tek golünü 54. dakikadakaydetti.Milli futbolcumuz, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve2. golünün asistini yaptı.Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 6'da 6 ile başladı ve liderliğini sürdürdü. Levante, 4 puan ile 16. sırada konumlandı.Ligde gelecek hafta Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk olacak. Levante, Getafe deplasmanında mücadele edecek.