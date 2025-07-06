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Arca Çorum FK'de 6 imza!

TFF 1.Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladığını duyurdu.

calendar 06 Temmuz 2025 18:22 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 19:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arca Çorum FK'de 6 imza!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Erdoğan, Oğuz Gürbulak, Emeka Friday Eze, Joseph Attamah, Kenan Fakılı ve Ibrahim Sehic ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın, Arca Savunma ortağı olan Savaş Balçık ve Balkar Şirketler Grubu CEO'su Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen törende 6 futbolcu ile karşılıklı imzaların atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yeni sezonda armamızı terletecek olan tüm futbolcularımıza hoş geldiniz diyor, kırmızı-siyah forma altında başarılar ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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