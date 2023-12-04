Arabistan'ta ayın oyuncusu ödülüne 2 tanıdık aday!

Suudi Arabistan Ligi'nde ayın oyuncusu için gösterilen adaylarda iki tanıdık isim yer aldı.
Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah Arabistan Ligi'nde ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Gösterdikleri performansla ön plana çıkan iki oyuncu, ayın oyuncusu ödülü için yarış haline girdiler.
Al Tai forması giyen Bernard Mensah 9 gol ve asistlik performansla adından söz ettirdi.
Damac FC forması giyen Kevin N'Koudou ise 16 maçta 11 gol 4 asist yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah Arabistan Ligi'nde ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Gösterdikleri performansla ön plana çıkan iki oyuncu, ayın oyuncusu ödülü için yarış haline girdiler.
Al Tai forması giyen Bernard Mensah 9 gol ve asistlik performansla adından söz ettirdi.
Damac FC forması giyen Kevin N'Koudou ise 16 maçta 11 gol 4 asist yaptı.
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