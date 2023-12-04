Arabistan'ta ayın oyuncusu ödülüne 2 tanıdık aday!

Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah Arabistan Ligi'nde ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arabistan'ta ayın oyuncusu ödülüne 2 tanıdık aday!
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04 Aralık 2023 16:47
Suudi Arabistan Ligi'nde ayın oyuncusu için gösterilen adaylarda iki tanıdık isim yer aldı.

Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah Arabistan Ligi'nde ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Gösterdikleri performansla ön plana çıkan iki oyuncu, ayın oyuncusu ödülü için yarış haline girdiler. 

Al Tai forması giyen Bernard Mensah 9 gol ve asistlik performansla adından söz ettirdi.

Damac FC forması giyen Kevin N'Koudou ise 16 maçta 11 gol 4 asist yaptı.


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