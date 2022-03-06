Antwerp, Frey'in golleriyle kazandı

Belçika Ligi'nde Royal Antwerp, kendi sahasında Beerschot ile karşı karşıya geldi.



Bosuil Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Royal Antwerp, 2-1 kazandı. Antwerp'e galibiyeti getiren golleri 62 ve 83. dakikada Michael Frey kaydetti. Beerschot'un tek golü ise 42. dakikada Joren Dom'dan geldi.



Öte yandan Beerschot'ta Thibault De Smet 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



FREY 22 GOLE ULAŞTI



Karşılaşmada 90 dakikada sahada kalan Frey, bu maçtaki golleriyle bu sezon 29 maçta 22 gole ulaştı. Antwerp'te ayrıca Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta, 57. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Antwerp, 56 puana yükseldi. Beerschot ise 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. Beerschot ise sahasında Gent'i konuk edecek.





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