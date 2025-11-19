Antony: 'Sofyan Amrabat'ı duyunca heyecanlandım!'

Real Betis'in Brezilyalı hücum oyuncusu Antony, kulübünün Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için yaptığı girişimlerden haberdar olduğunda onunla iletişime geçtiğini itiraf etti.
Radio Marca'ya konuşan Antony, "İlk maçlar benim için zordu, çünkü sezon öncesi hazırlık yapmadım, ama şimdi çok daha iyi hissediyorum. Artık %100 formdayım. Ara verilmiş olsa da, her zaman evde antrenman yapıyorum. Ailem çok mutlu. Şehir inanılmaz. Annem dört beş gündür burada ve o da çok mutlu. Her geçen gün çocuklarım, eşim ve ailemle burada daha mutlu hissediyorum, bu da sahada iyi işler yapmak için önemli. Bu günlerdeki tatilimi burada geçirdim; şehir çok güzel." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HAYAL EDİYORUZ"
Real Betis ile bu sezonun hedefleri hakkında gelen soruya Antony, "Gerçeği söylemeliyiz. Elbette Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyoruz. Böyle düşünmeli, bu konuda hırslı olmalıyız, ama çok maç var ve adım adım ilerleyeceğiz. Bu formayı giydiğimde her zaman tüm turnuvalarda mücadele etmek isterim; orada olmalıyız. Elimizdeki takımı biliyoruz, bu yüzden zirvede olmak ve büyük turnuvalarda oynamak gibi bir hayalimiz var." dedi.
Antony, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda olmakla ilgili "Bu da bir hayal. Rekabet çok fazla, ama iyi olmak ve şansımı yakalamak için elimden geleni yapıyorum." açıklamasını yaptı.
"PELLEGRINI İÇİN SAHADA HAYATIMIZI VERİYORUZ"
Eski Manchester United oyuncusu, Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda da gelen sorusuna Brezilyalı yıldız, "Sonunda ne olacağını bilmiyorum. Karar teknik direktör ve kulübün, ama gerçek şu ki o harika bir teknik direktör. Bana büyük güven veriyor ve sahada sadece ben değil, tüm oyuncular hayatımızı veriyoruz, çünkü onun nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. O harika bir teknik direktör, harika bir insan ve elbette onunla daha uzun süre çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"SOFYAN AMRABAT'A MESAJ ATTIM"
Antony, 23/24 sezonunda birlikte oynadığı ve Ağustos sonunda Betis'e katılmaya ikna ettiği Sofyan Amrabat'ın transferinde kendisinin de payı olduğunu belirterek, "Onu Manchester United'dan tanıyorum; harika bir oyuncu. Betis'e transfer olmadan önce ona bir mesaj attım, çünkü potansiyelini biliyordum. Saha içinde de görüldüğü gibi bize çok şey katıyor... Koşuları, pasları, presleri... Ayrıca kazanan bir zihniyete sahip bir oyuncu. Onun gelişi bizim için çok önemli, buna eminim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Radio Marca'ya konuşan Antony, "İlk maçlar benim için zordu, çünkü sezon öncesi hazırlık yapmadım, ama şimdi çok daha iyi hissediyorum. Artık %100 formdayım. Ara verilmiş olsa da, her zaman evde antrenman yapıyorum. Ailem çok mutlu. Şehir inanılmaz. Annem dört beş gündür burada ve o da çok mutlu. Her geçen gün çocuklarım, eşim ve ailemle burada daha mutlu hissediyorum, bu da sahada iyi işler yapmak için önemli. Bu günlerdeki tatilimi burada geçirdim; şehir çok güzel." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HAYAL EDİYORUZ"
Real Betis ile bu sezonun hedefleri hakkında gelen soruya Antony, "Gerçeği söylemeliyiz. Elbette Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyoruz. Böyle düşünmeli, bu konuda hırslı olmalıyız, ama çok maç var ve adım adım ilerleyeceğiz. Bu formayı giydiğimde her zaman tüm turnuvalarda mücadele etmek isterim; orada olmalıyız. Elimizdeki takımı biliyoruz, bu yüzden zirvede olmak ve büyük turnuvalarda oynamak gibi bir hayalimiz var." dedi.
Antony, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda olmakla ilgili "Bu da bir hayal. Rekabet çok fazla, ama iyi olmak ve şansımı yakalamak için elimden geleni yapıyorum." açıklamasını yaptı.
"PELLEGRINI İÇİN SAHADA HAYATIMIZI VERİYORUZ"
Eski Manchester United oyuncusu, Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda da gelen sorusuna Brezilyalı yıldız, "Sonunda ne olacağını bilmiyorum. Karar teknik direktör ve kulübün, ama gerçek şu ki o harika bir teknik direktör. Bana büyük güven veriyor ve sahada sadece ben değil, tüm oyuncular hayatımızı veriyoruz, çünkü onun nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. O harika bir teknik direktör, harika bir insan ve elbette onunla daha uzun süre çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"SOFYAN AMRABAT'A MESAJ ATTIM"
Antony, 23/24 sezonunda birlikte oynadığı ve Ağustos sonunda Betis'e katılmaya ikna ettiği Sofyan Amrabat'ın transferinde kendisinin de payı olduğunu belirterek, "Onu Manchester United'dan tanıyorum; harika bir oyuncu. Betis'e transfer olmadan önce ona bir mesaj attım, çünkü potansiyelini biliyordum. Saha içinde de görüldüğü gibi bize çok şey katıyor... Koşuları, pasları, presleri... Ayrıca kazanan bir zihniyete sahip bir oyuncu. Onun gelişi bizim için çok önemli, buna eminim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.