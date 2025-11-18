Antony'den transfer itirafı: 'Kompany beni aradı'

Real Betis'te forma giyen Brezilyalı yıldız Antony, Globo Esporte'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KOMPANY GECE 11'DE ARADI"
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany ile görüştüğünü söyleyen Antony, "Tamamen dürüst olacağım… Bu beni gerçekten sarstı. Bayern dünya çapında bir kulüp ve Kompany'nin ilgisi çok büyüktü. Deadline Day'de gecenin 11'inde beni aradı. Çok nazikti, futbolumu sevdiğini söyledi." dedi.
"OĞLUM İSPANYA'YI ÇOK SEVİYOR"
Karar sürecinde ailesinin rolünün belirleyici olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Ben bir aile babasıyım. Oğlum Lorenzo, burayı çok seviyor. Tatilde bile 'Baba, İspanya'ya ne zaman dönüyoruz?' diyordu." ifadelerini kullandı.
MANCHESTER UNITED DÖNEMİ İÇİN AÇIKLAMA
Mancehster United dönemi hakkında konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Bazen gülmek bile zordu. Kendimi bulmam zaman aldı."Ayrı çalışmak zorunda kaldım, otelde kaldım. Bu saygısızlıktı. Ama kin tutmuyorum." dedi.
"BETIS'TE YENİDEN DOĞDUM"
Real Betis'e imza attıktan sonra mutluluğunu ifade eden kanat oyuncusu, "Betis benim hayatımdaki en güzel bölümlerden biri. Yeniden gülüyorum." dedi.
ISCO İÇİN AÇIKLAMA
Antony, Betis'te en iyi anlaştığı isimlerden birinin Isco olduğunu söyledi:
"İngiltere'deyken sürekli yazıyordu: 'Gelecek misin?' diye. Şimdi onu bekliyorum, birlikte oynayacağız."
