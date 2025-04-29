Antonio Rüdiger: "Yedi aydır ağrıyla oynuyordum"

Real Madrid'in başarılı stoperi Antonio Rüdiger, sakatlığı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Antonio Rüdiger: 'Yedi aydır ağrıyla oynuyordum'
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29 Nisan 2025 16:05
Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger, geçirdiği menisküs ameliyatının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Uzun süredir yaşadığı sakatlık sorunlarıyla mücadele eden deneyimli savunmacı, operasyonun ardından hem taraftarlara umut verdi hem de gelecek hedeflerini paylaştı.

"YEDİ AYDIR AĞRIYLA OYNUYORDUM"

Rüdiger, paylaşımında "Yedi aydan fazla bir süredir şiddetli ağrılarla oynuyordum. Ne yazık ki bu süreç sonunda menisküs ameliyatı kaçınılmaz hale geldi." ifadelerini kullandı.



"ARTIK AĞRIM YOK"

Kral Kupası Finali'nin 111. dakikasında sakatlık nedeniyle oyunu terk eden Rüdiger, ameliyatın ardından ağrısız olduğunu belirtti.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Tecrübeli futbolcu, ameliyatın ardından kendine koyduğu hedefleri de takipçileriyle paylaştı. Rüdiger, "En kısa sürede sahalara dönmek istiyorum çünkü önümde Nations League ve Kulüpler Dünya Kupası gibi iki büyük hedef var. Ancak şimdilik haftalık ilerlemem gerekiyor. Elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

4 İLA 6 HAFTA YOK

Rüdiger'in 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre zarfında iyileşme süreci yakından takip edilecek.

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