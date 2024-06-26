Antonio Conte, Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor

Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Napoli, Jayden Oosterwolde için ısrarını sürdürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Antonio Conte, Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2024 15:34
Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Napoli, Jayden Oosterwolde için ısrarını sürdürüyor.

CONTE ÖZEL İSTEKTE BULUNDU

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, taktiksel esnekliğini çok beğendiği Jayden Oosterwolde için yönetime özel talepte bulundu.

30 MİLYON EURO TALEP

Bununla birlikte Fenerbahçe'nin Oosterwolde için yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi, şimdilik Napoli cephesinin bu transfere uzak durmasını sağlıyor. Ancak Conte'nin ısrarcı tavrı sebebiyle, Napoli kısa sürede harekete geçebilir.



SEZON İSTATİSTİKLERİ

23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıktı. 3164 dakika süre alan Oosterwolde 2 gol katkısı sundu. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen Hollandalı oyuncuya en güncel verilere göre; 13 milyon Euro değer biçiliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery