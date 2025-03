Yeni bir iddiaya göre, koç Monty Williams'ın sert antrenörlük tarzı, New Orleans Pelicans'ta Anthony Davis'in babasıyla ciddi bir gerilime neden oldu.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson, The Basketball Society podcastinde yaptığı açıklamada, Davis ile Williams arasındaki anlaşmazlıkların oldukça ileri seviyeye ulaştığını belirtti.



"Anthony Davis ile Monty Williams, New Orleans günlerinde sık sık karşı karşıya geliyordu. Öyle ki, Davis'in babası Monty Williams'la ciddi bir tartışmaya girdi."



Robinson'a göre gerginlik o kadar yükseldi ki, Davis'in babası antrenörü fiziksel bir kavga için dışarı davet etti:



"Bunu daha önce hiç açıklamamıştım ama duyduğuma göre Anthony Davis'in babası, Monty Williams'ı dışarıda kavgaya çağırdı," diye ekledi.



Williams'ın özellikle uzun oyunculara yüksek beklentiler koymasıyla bilindiğini söyleyen Robinson, bu durumun Deandre Ayton'la Phoenix Suns'taki zamanında da benzer sorunlara yol açtığını vurguladı.



"Monty Williams, uzun oyunculardan çok şey bekleyen bir antrenör. Bu, Pelicans ya da o zamanki adıyla Hornets dönemine kadar uzanıyor."



Bu olay, Davis'in NBA kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor. Williams'ın 2012-2015 yılları arasında Pelicans'ı çalıştırdığı dönemde, Davis takımın en önemli oyuncusu olarak öne çıkmış ve 2014-15 sezonunda 24.4 sayı, 10.2 ribaund ve 2.9 blok ortalamaları yakalamıştı.



Williams, daha sonra Phoenix Suns'ın başına geçmiş ve burada da Ayton ile benzer sorunlar yaşamıştı. Bu anlaşmazlıklar, Ayton'un Suns'tan ayrılmasına yol açan faktörlerden biri olmuştu.