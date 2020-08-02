Antalyaspor'un en istikrarlısı Amilton!

Süper Lig'i 9. sırada bitiren kırmızı-beyazlı ekipte Amilton, 28 maçta 2 bin 145 dakikayla en fazla süre alan oyuncu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Antalyaspor'un en istikrarlısı Amilton!
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02 Ağustos 2020 14:47
Süper Lig 2019-2020 sezonunu 9. sırada bitiren Fraport TAV Antalyaspor'da en istikrarlı futbolcu Amilton Minervino da Silva olurken, Adis Jahovic attığı gollerle, Hakan Özmert ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 32 oyuncu şans buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı forvet Amilton Minervino da Silva aldı. Sezon boyunca 28 maça çıkan Amilton, 2 bin 145 dakika sahada kaldı.

Amilton'u, Sparta Prag'a transfer olan Çek savunma oyuncusu Ondrej Celustka takip etti. Celustka, 24 karşılaşmada 2 bin 90 dakika forma giydi.

Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin, 23 karşılaşmada 2 bin 70 dakika süre bulurken, savunmada görev yapan Nazım Sangare ise 23 maçta 2 bin 46 dakika oynadı. 

Jahovic en golcüsü 

Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Adis Jahovic, takımının en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti.

Ara transfer döneminde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen ve Antalyaspor'da 13 maçta 1099 dakika süre alan Jahovic, rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.

Jahovic, bu sezon forma giydiği iki takımda toplam 17 gol kaydetti ve gol krallığı yarışını üçüncü sırada tamamladı.  

Kırmızı-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer aldığı konuşulan Sinan Gümüş ise attığı 5 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Gustavo Blanco Leschuk da sezonu 4 golle tamamladı.

Hakan Özmert takımının "en hırçını"

Antalyaspor'un takım kaptanı Hakan Özmert, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti. 

Hakan, 25 maçta 9 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi için gittiği ülkesi Brezilya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geri dönemeyen Charles, 2019-2020 sezonunda 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. Celustka, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Paul Mukairu, Doğukan Sinik, Jahovic ise 4'er sarı kart gördü.

Futbolcuların performansı 

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

 

       
 Futbolcu  Maç  Dakika  Gol  Kırmızı kart  Sarı kart
Amilton Silva  28  2145  2  0  3
Ondrej Celustka  24  2090  1  0  4
Ruud Boffin  23  2070  0  0  3
Nazım Sangare  23  2046  1  0  4
Ufuk Akyol  28  1832  3  0  5
Hakan Özmert  25  1810  2  2  9
Fedor Kudriashov  17  1530  0  0  1
Veysel Sarı  15  1350  1  0  4
Diego Angelo  15  1346  1  1  1
Fredy  24  1342  3  0  1
Gustavo Blanco Leschuk  25  1338  4  0  3
Paul Mukairu  24  1293  3  0  4
Bünyamin Balcı  16  1279  0  0  2
Charles  17  1242  0  0  5
Chico  22  1141  1  0  1
Doğukan Sinik  21  1111  0  0  4
Adis Jahovic  13  1099  6  0  4
Aatıf Chahechouhe   17  1068  1  0  0
Eren Albayrak  14  1004  0  0  3
Ferhat Kaplan   11    990  0  0  3
Bahadır Öztürk  11    893  0  1  2
Serdar Özkan   12    730  3  0  3
Sinan Gümüş   10    723  5  1  3
Lukas Podolski     9    543  2  0  3
Yekta Kurtuluş     7    366  1  1  0
Delvin N'Dinga    6    338  0   0  0
Tarık Çamdal    4     276  0  0  1
Ersan Gülüm     3    236  1  0  1 
Gelson Dala     6    166  0  0  0
Salih Dursun    5      73  0  0  0
Harun Alpsoy    3      37  0  0  0
Mevlüt Han Ekelik    1        8  0  0  0


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