Antalyaspor'dan otel açıklaması! Rehin tutuldular mı?

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mali olarak sıkıntılı günler yaşayan Antalyaspor'da otel krizi yaşandı. Erzurum'daki kamp çalışmalarından sonra Hollanda'da kampın ikinci etabını gerçekleştirmek için bulunan Akdeniz temsilcisi, burada 11 günlük bir çalışma gerçekleştirdi. A Spor, Antalyaspor'un otel masrafını ödeyemediğini kaydederken, kafilenin rehin kaldığını kaydetti.Antalyaspor, iddiaların üzerine bir açıklama yayınladı ve "rehin kalmanın" söz konusu olmadığı ancak bazı sorunlar yaşandığı belirtildi.Antalyaspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımızın Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair bugün çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Oldukça verimli bir yurt dışı kamp dönemi geçiren takımımız, 10 günlük kamp süresini tamamlayarak, önceden belirlenen programa uygun şekilde kamp yaptığı otelden çıkmış, uçuş saatinde havaalanında olmuş ve zamanında da Antalya'ya dönmüştür. Hiçbir şekilde, takımımızın Hollanda'da rehin kalması diye bir şey söz konusu olmamıştır. Ancak, sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan ödemelerin gecikmesi nedeniyle, ödemeyle ilgili bazı sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar ivedilikle çözülmüştür." ifadeleri yer aldı.