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Antalyaspor'da penaltı tepkisi!

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 86. dakikasında ev sahibi ekip penaltı bekledi ancak maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR'a gitmedi ve devam dedi.

Kaynak: Sporx.com
Antalyaspor'da penaltı tepkisi!
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18 Şubat 2019 22:11
Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 86. dakikasında Antalyaspor futbolcuları penaltı bekledi.

Sağ kanattan açılan ortada Serdar Taşçı ile topa yükselen Doukara yerde kaldı, ardından ev sahibi ekibin futbolcuları şiddetli bir şekilde penaltı itirazlarında bulundular.

Hakem Mete Kalkavan, itirazlara rağmen VAR'dan pozisyonu izlemedi ve devam kararı verdi.

YEKTA KURTULUŞ: ''VAR'I KALDIRSINLAR O ZAMAN!''

Maçın ardından Antalyaspor futbolcusu Yekta Kurtuluş, hakem kararlarını ağır şekilde eleştirirken ''Başakşehir'e çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR'a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler.'' dedi.

MEHMET DEMİRKOL: ''ÇOK HATA YAPILDI''

beIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol ise ''Yekta'ya katılıyorum. Antalyaspor aleyhine çok fazla hata yapıldı.'' sözlerini kullandı.

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