Antalyaspor'dan kırmızı kart tepkisi!

Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 61. dakikasındailearasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı.Robinho, Nazım Sangare'ye arkadan müdahalede bulunurken Nazım yerde kaldı. Antalyasporlu futbolcular, maçın hakemi Mete Kalkavan'a kart itirazlarında bulunurken Kalkavan, pozisyona faul vermedi ve oyunu devam ettirdi.Pozisyonun devamında Robinho, kontratakta tehlikeli olabilecek pozisyonda yerde yatan Sangare'yi görerek topu taca attı.Hakem Mete Kalkavan ise itirazlara rağmen pozisyonu VAR ekranlarından izlemedi. Sosyal medyadan da pozisyon için 'kırmızı kart olmalıydı' yorumları yapıldı.