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Antalyaspor'dan kırmızı kart tepkisi!

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 61. dakikasında Robinho'nun Nazım Sangare'ye yaptığı hareket tartışma konusu oldu.

Kaynak: Sporx.com
Antalyaspor'dan kırmızı kart tepkisi!
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18 Şubat 2019 21:37
Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 61. dakikasında Robinho ile Nazım Sangare arasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı.

Robinho, Nazım Sangare'ye arkadan müdahalede bulunurken Nazım yerde kaldı. Antalyasporlu futbolcular, maçın hakemi Mete Kalkavan'a kart itirazlarında bulunurken Kalkavan, pozisyona faul vermedi ve oyunu devam ettirdi.

ATAK YERİNE TOPU TACA ATTI

Pozisyonun devamında Robinho, kontratakta tehlikeli olabilecek pozisyonda yerde yatan Sangare'yi görerek topu taca attı.

Hakem Mete Kalkavan ise itirazlara rağmen pozisyonu VAR ekranlarından izlemedi. Sosyal medyadan da pozisyon için 'kırmızı kart olmalıydı' yorumları yapıldı.



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