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Ahmet Çakar: ''Allah cezanızı versin''

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçında Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar: ''Allah cezanızı versin''
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18 Şubat 2019 21:19
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının oynandığı sırada Twitter hesabından hakemleri eleştirdi.

Ahmet Çakar, Emre Belözoğlu'nun Fredy'e attığı dirseğin kırmızı kart olduğunu söylerken şu tweeti attı;

''Ben dün akşam ne dedim? VAR hakemleri büyük takımları entrika ile kolluyor diye... İlk yarıda Emre'nin dirseği masum mu? Tabii ki hayır. Kırmızı nerede? Allah cezanızı versin. Ne diyeyim...''

İTİRAZ VAR, VAR YOK

Çakar'ın bahsettiği pozisyonda Antalyaspor futbolcuları, yoğun şekilde itirazda bulunmuş ancak maçın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu VAR monitörlerinden izlememişti.



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