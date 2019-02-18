Ahmet Çakar: ''Allah cezanızı versin''

Spor yorumcusu, Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının oynandığı sırada Twitter hesabından hakemleri eleştirdi.Ahmet Çakar, Emre Belözoğlu'nun Fredy'e attığı dirseğin kırmızı kart olduğunu söylerken şu tweeti attı;''Ben dün akşam ne dedim? VAR hakemleri büyük takımları entrika ile kolluyor diye... İlk yarıda Emre'nin dirseği masum mu? Tabii ki hayır. Kırmızı nerede? Allah cezanızı versin. Ne diyeyim...''Çakar'ın bahsettiği pozisyonda Antalyaspor futbolcuları, yoğun şekilde itirazda bulunmuş ancak maçın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu VAR monitörlerinden izlememişti.