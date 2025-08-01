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Antalyaspor, Shkupi'yi 6-1 mağlup etti

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi 6-1 mağlup etti. Yeni transferler Abdülkadir Ömür, Cvancara ve Dzhikiya, kırmızı-beyazlı formayla ilk gollerini kaydederken, Emre Belözoğlu genç oyunculara da şans verdi.

calendar 01 Ağustos 2025 22:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, Shkupi'yi 6-1 mağlup etti
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Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibini 6-1 yendi.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Shkupi ile karşılaştı.

Antalya temsilcisi maça Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Hasan Yakub İlçin, Kaluzinski, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek, Cvancara 11'i ile başladı.



Belözoğlu, müsabakada 16 yaşındaki Ali Demirbilek ile Hasan Yakub İlçin'e ilk 11'de görev verdi.

Antalyaspor'un gollerini 18. dakikada Ramzi Safuri, 40. dakikada Abdülkadir Ömür, 55. dakikada Tomas Cvancara (penaltıdan), 75. dakikada Sander Van de Streek, 79. dakikada Hasan Yakub İlçin ve 85. dakikada Georgi Dzhikiya attı.

Akdeniz temsilcisinin yeni transferleri Abdülkadir Ömür, Cvancara ile Dzhikiya, kırmızı-beyazlı formayla ilk gollerini attılar.

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