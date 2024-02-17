Antalyaspor'da tablo tersine döndü!

Antalyaspor'da Sergen Yalçın yönetiminde başlayan iyi tablo değişti. Akdeniz ekibi son 4 maçından 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com
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Antalyaspor'da tablo tersine döndü!
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17 Şubat 2024 16:15
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son dönemde düşüşe geçti.

Nuri Şahin'in ardından göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 6 maçında mağlubiyet almamıştı. Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlikle mağlubiyet yaşamadı.

Akdeniz ekibindeki bu tablo son maçlarda değişti. Antalyaspor, ligde ve kupada oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Antalyaspor, bu süreçte ligde Fenerbahçe ve Samsunspor'a kaybederken, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, kupada ise sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

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