Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK
Akdeniz temsilcisinde sakatlığı süren orta saha oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Hasan Yakub İlçin ile kaleci Julian Cuesta dışında eksik bulunmuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.
Son dört haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, İstanbul deplasmanında bu duruma son vermeyi hedefliyor.
Antalyaspor'da Eyüpspor öncesi 3 eksik!
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.
