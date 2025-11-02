Antalyaspor'da Eyüpspor öncesi 3 eksik!

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.



ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK



Akdeniz temsilcisinde sakatlığı süren orta saha oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Hasan Yakub İlçin ile kaleci Julian Cuesta dışında eksik bulunmuyor.



Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.



Son dört haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, İstanbul deplasmanında bu duruma son vermeyi hedefliyor.



