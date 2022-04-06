Antalyaspor'da Emre Uzun ile sözleşme imzalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, genç oyuncusu Emre Uzun ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Emre Uzun ile sözleşme imzalandı
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06 Nisan 2022 19:16
Fraport TAV Antalyaspor, altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Emre Uzun ile profesyonel sözleşme yaptı.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde genç futbolcu, 3+2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, yaptığı açıklamada, Emre Uzun'un önünde Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı ve Mustafa Erdilman gibi iyi örnekler olduğunu söyledi.

Kulübün uzun vadeli projelerinden birisinin altyapıdan futbolcu yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Özer, ulusal ve uluslararası alanda altyapı anlamında çok ciddi görüşme ve projelerinin olduğunu kaydetti.

Emre Uzun ise Antalyaspor'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini söyledi.

İlk hedefinin A takımda forma giymek olduğunu dile getiren Emre Uzun, kulübü uluslararası alanda da temsil etmek istediğini ifade etti. 

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