Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yola devam!

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı aldığını açıkladı.Tecrübeli çalıştırıcı, kulüpte yaşanan belirsizlikler ve problemler nedeniyle kısa süre önce görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından Belözoğlu, yeniden takımın başında kalmaya karar verdi.Antalyaspor'un 59. kuruluş yıldönümünde konuya ilişkin yapılan açıklamada, kulübün geçmişine, bugününe ve geleceğine dair güçlü bir vurguda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Yönetim kurulunun aldığı olağanüstü seçim kararına da değinilen açıklamada, sezon başı planlamasının aksamaması için özveri gösterileceği vurgulandı. Emre Belözoğlu'nun istifası da bu kapsamda hatırlatıldı:Yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlayışla devam kararı alındığı ifade edilen açıklama, camiaya birlik çağrısıyla son buldu:Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç çalıştırıcı,dedi.Teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un başında 20 resmi maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.