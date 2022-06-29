Antalyaspor'da Aziz Çetin listesini verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkanlık seçimi için geri sayım başladı.



30 Haziran'da yapılacak Antalyaspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu'nda adayların seçime 72 saat kala listelerini Haysiyet ve Sicil Kurulu'na teslim etmeleri gerekiyordu.



Bugün saat 17.00'de bu süre dolarken, aynı zamanda Antalyaspor A.Ş. Başkanı da olan Aziz Çetin, listesini Haysiyet ve Sicil Kurulu'na teslim etti. 11 kişilik yönetim kurulu olan kulüp derneğinde şu ana kadar başkan adayı Aziz Çetin'in dışında Deniz Varol, Caner Canıtez, Mustafa Türker, İbrahim Şendil, Osman Sapmaz, Mustafa Özdoğan isimleri olduğu öğrenildi.



(Akdeniz Manşet)

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