12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

Antalyaspor Başkanı Perçin transfer dönemini değerlendirdi

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, geride kalan transfer dönemini değerlendirdi.

13 Eylül 2025 01:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor Başkanı Perçin transfer dönemini değerlendirdi
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, sadece bu sezonun değil, bundan sonraki transfer dönemlerinde sadece 1-2 takviye yapmakla yetinecekleri gelecek 2-3 yılın da kadrosunu oluşturduklarını belirtti.

Perçin, yaptığı yazılı açıklamada, futbolda sona eren birinci transfer dönemini değerlendirdi.

Antalyaspor'da 54 gündür büyük özveri ve olağanüstü çabayla hizmet ettiklerini bildiren Perçin, transfer engeli dosyalarını kaldırıp yeni transferlerle takımı güçlendirdiklerini aktardı.


Önceliklerinin laf değil, iş üretmek olduğunun altını çizen Perçin, şunları kaydetti:

"Bu transfer döneminde geçen seneki kadromuzda yer alan kaptanımız Güray Vural'ın yanı sıra Jakub Kaluzinski, Emrecan Uzunhan, Abdurrahim Dursun, Thalisson Kelven, Braian Samudio, Andros Townsend, Moussa Djenepo, Kenan Piric, Erdal Rakip, Amar Gerxhaliu, Adolfo Gaich, Doğukan Özkan, Sam Larsson, Burak İngenç, Mert Yılmaz, Emre Uzun ve Oleksandr Petrusenko olmak üzere toplamda 18 oyuncu 2025-2026 sezonu kadromuzda yer almadı. Van de Streek ve Ramzi Safuri ile yeniden anlaştıktan sonra Julian Cuesta, Georgi Dzhikiya, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Dario Saric, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım, Tomas Cvancara, Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Yohan Boli, Samuel Ballet, Samet Karakoç ve son olarak Bachir Gueye ile 17 yeni futbolcu transfer ederek kadromuzu güçlendirdik."

Sayısal olarak neredeyse giden oyuncu kadar futbolcu transferi yaptıklarını aktaran Perçin, "Sadece bu sezonun değil, bundan sonraki transfer dönemlerinde sadece 1-2 takviye yapmakla yetineceğimiz önümüzdeki 2-3 yılın da kadrosunu oluşturduk. Bugünden itibaren artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımız ile siz fedakar taraftarımızda. Onlar sahada siz büyük Antalyaspor taraftan tribünde tek bir yürek gibi çarparak onurlu mücadelemizi birlikte verelim." ifadelerini kullandı.

Perçin, bu süreçte görev alan 28 yönetim kurulu üyesine, teknik direktör Emre Belözoğlu, yardımcıları, futbolcular ve diğer personel ile emekleri olan herkese teşekkür etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
