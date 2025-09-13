Antalyaspor Başkanı Perçin transfer dönemini değerlendirdi

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, sadece bu sezonun değil, bundan sonraki transfer dönemlerinde sadece 1-2 takviye yapmakla yetinecekleri gelecek 2-3 yılın da kadrosunu oluşturduklarını belirtti.Perçin, yaptığı yazılı açıklamada, futbolda sona eren birinci transfer dönemini değerlendirdi.Antalyaspor'da 54 gündür büyük özveri ve olağanüstü çabayla hizmet ettiklerini bildiren Perçin, transfer engeli dosyalarını kaldırıp yeni transferlerle takımı güçlendirdiklerini aktardı.Önceliklerinin laf değil, iş üretmek olduğunun altını çizen Perçin, şunları kaydetti:Sayısal olarak neredeyse giden oyuncu kadar futbolcu transferi yaptıklarını aktaran Perçin,ifadelerini kullandı.Perçin, bu süreçte görev alan 28 yönetim kurulu üyesine, teknik direktör Emre Belözoğlu, yardımcıları, futbolcular ve diğer personel ile emekleri olan herkese teşekkür etti.