Antalyaspor'a Hollandalı 10 numara

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor en son Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'te forma giyen Sander van de Streek'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Antalyaspor'a Hollandalı 10 numara
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18 Ağustos 2023 12:26
Brezilyalı 10 numarası Fernando Martins'i Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira'ya gönderen Antalyaspor, aradığı ismi Hollanda'da buldu.

TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ

Antalyaspor pek çok isimle temas kurarken, Utrecht'ten ayrılan 30 yaşındaki 10 numara Sander van de Streek'te karar kıldı.

Tecrübeli maestroyla her konuda anlaşmaya varıldı. Sezon sonunda sözleşmesini tamamlayan Streek, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atmak için Türkiye'ye davet edildi.

34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Utrecht formasıyla 34 resmi maça çıkan Sander van de Streek bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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