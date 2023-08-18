Antalyaspor'a Hollandalı 10 numara

Brezilyalı 10 numarası Fernando Martins'i Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira'ya gönderen Antalyaspor, aradığı ismi Hollanda'da buldu.



TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ



Antalyaspor pek çok isimle temas kurarken, Utrecht'ten ayrılan 30 yaşındaki 10 numara Sander van de Streek'te karar kıldı.



Tecrübeli maestroyla her konuda anlaşmaya varıldı. Sezon sonunda sözleşmesini tamamlayan Streek, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atmak için Türkiye'ye davet edildi.



34 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Utrecht formasıyla 34 resmi maça çıkan Sander van de Streek bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik katkı sağladı.



