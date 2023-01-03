Antalyaspor 90+8'de VAR'a takıldı

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın son bölümünde konuşulan bir dakika yaşandı.

Abone Ol
Antalyaspor 90+8'de VAR'a takıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2023 22:08
Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 90+8. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Antalyaspor'un golü iptal edildi, ev sahibi ekip bu karara tepki gösterdi.

Antalyaspor'da Fernando 90+8. dakikada ceza sahası dışından attığı golle topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.

Pozisyonun ardından VAR ile pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu belirtildi ve çekilen çizgilerle bu görüntü ekrana geldi.

Antalyasporlu futbolcular attıkların golün iptal edilmesine tepki gösterdi ama sonuç değişmedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ