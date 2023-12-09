Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki maçı Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Veysel Sarı ve 13. dakikada Adam Buksa attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü 42. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.



Antalyaspor'da Erdal Rakip, ilk yarının uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Antalyaspor, 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.



Antalyaspor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Ömer Toprak'ın pasında Veysel Sarı, ceza sahası sol çaprazdan şutuyla meşin yuvarlağı kaleci Dituro'nun sağından ağlara gönderdi: 1-0.



13. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin ceza alanında topla buluşturduğu Buksa, meşin yuvarlağı kaleci Dituro'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-0.



28. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.



42. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Eysseric'in pasında ceza sahasında arka direk önünde topla buluşan Güven Yalçın, havalandırdığı topu röveşatayla kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan ağlara gönderdi: 2-1.



45+3. dakikada Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı. Erdal Rakip'in orta sahada Shukurov'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Çağdaş Altay, bu oyuncuya önce sarı kart gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Altay, Erdal Rakip'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-1 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan ortayla ceza sahası içinde topla buluşturduğu Güven Yalçın'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.



Kalan bölümünde önemli gol pozisyonunun olmadığı karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin



Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 65 Güray Vural), Erdal Rakip, Saric (Dk. 87 Van de Streek), Jehezkel (Dk. 65 Naldo), Safuri (Dk. 46 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 46 Kaluzinski), Buksa



VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli (Dk. 70 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 85 Sturaro), Shukurov (Dk. 46 Rohden), Mendes (Dk. 85 Lasagna), Eysseric, Can Keleş (Dk. 70 Serdar Dursun), Güven Yalçın



Goller: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)



Kırmızı kart: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 22 Veysel Sarı, Dk. 54 Jehezkel, Dk. 67 Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+3 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 6 Shukurov, Dk. 22 Güven Yalçın, Dk. 30 Levent Mercan, Dk. 57 Biraschi, Dk. 75 Rohden, Dk. 90+2 Ceccherini, Dk. 90+5 Sturaro (VavaCars Fatih Karagümrük)





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