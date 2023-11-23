Antalya Büyükşehir deplasmanda mağlup oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu 5. hafta mücadelesinde Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, deplasmanda Lüksemburg'un BBC Grengewald ekibine 91-90 yenildi.
Oberanven kasabasındaki "Kumsal" Kültür ve Spor Merkezinde oynanan müsabakada, çekişmeli geçen ilk çeyreği 24-22 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına ise 46-43 üstünlükle girdi.
İkinci yarıya daha iyi savunma yaparak başlayan ve aradaki skor farkını eriten Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, üçüncü çeyreği 68-63 önde tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta, rakibine oranla daha az basit hata yapan BBC Grengewald, mücadeleyi 91-90 kazandı.
BBC Grengewald'da Amanda Brooke Cahill, 37 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da ise Kelsey Bone'un 33 sayı ve 10 ribauntluk "double-double" performansı, galibiyet için yeterli olmadı.
Bu sonuçla Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, gruptaki 3. yenilgisini aldı. BBC Grengewald ise ilk galibiyetine ulaştı.
Oberanven kasabasındaki "Kumsal" Kültür ve Spor Merkezinde oynanan müsabakada, çekişmeli geçen ilk çeyreği 24-22 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına ise 46-43 üstünlükle girdi.
İkinci yarıya daha iyi savunma yaparak başlayan ve aradaki skor farkını eriten Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, üçüncü çeyreği 68-63 önde tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta, rakibine oranla daha az basit hata yapan BBC Grengewald, mücadeleyi 91-90 kazandı.
BBC Grengewald'da Amanda Brooke Cahill, 37 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da ise Kelsey Bone'un 33 sayı ve 10 ribauntluk "double-double" performansı, galibiyet için yeterli olmadı.
Bu sonuçla Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, gruptaki 3. yenilgisini aldı. BBC Grengewald ise ilk galibiyetine ulaştı.
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