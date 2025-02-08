Ansu Fati, tekliflere kapıyı kapattı!

Barcelona forması giyen Ansu Fati, sezonu Katalan ekibinde tamamlamak istiyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fabrizio Romano'nun haberine göre, 22 yaşındaki futbolcu, ocak ayında olduğu gibi şu anda da Türkiye ve farklı ülkelerden gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünmüyor.
Fati'nin sezon sonuna kadar Barcelona'da kalacağı ve genç oyuncunun ondan sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği belirtildi.
"DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de Fati için yaptığı açıklamada, "Ansu Fati, iyi çalışıyor. Ondan istediğimiz konularda kendisini geliştiriyor ve genel olarak her zaman daha iyiye gidiyor. Doğru yolda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
Genç futbolcu, Barcelona'da bu sezon 8 maçta 186 dakika forma şansı bulabildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, 22 yaşındaki futbolcu, ocak ayında olduğu gibi şu anda da Türkiye ve farklı ülkelerden gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünmüyor.
Fati'nin sezon sonuna kadar Barcelona'da kalacağı ve genç oyuncunun ondan sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği belirtildi.
"DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de Fati için yaptığı açıklamada, "Ansu Fati, iyi çalışıyor. Ondan istediğimiz konularda kendisini geliştiriyor ve genel olarak her zaman daha iyiye gidiyor. Doğru yolda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
Genç futbolcu, Barcelona'da bu sezon 8 maçta 186 dakika forma şansı bulabildi.