Ankaragücü'nden Lamine Diack ve Fenerbahçe açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, konuştu.Radyospor'a açıklamalarda bulunan Koca, takımın durumunu değerlendirirken, Tuzlaspor'un Fenerbahçe 'den transfer edilen Lamine Diack transferinde usulsüzlük olduğu iddia etmesiyle ilgili olarak da flaş açıklamada bulundu.MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçta siyah-beyazlı taraftarları açıklama yaparak stadyuma davet etmişti. İlk olarak bu konuya değinen Koca, şu ifadeleri kullandı:"Beşiktaş'la Ankaragücü uzun zamandır tartışma içinde ve ben bundan rahatsızdım. Beşiktaş Başkanı ile görüştük ve başkanlar nezdinde bu işi göğüslememiz gerektiğini düşündüm. Beşiktaş taraftarını en iyi şekilde ağırlamak istedik ve kişisel olarak maça davet ettim.Ahmet başkan ile konuştuk ve sıcak baktı. Ev sahibi olarak ilk açıklamayı biz yaptık, onlar da açıklama yapacaklarını söylediler. İnşallah barış için gerginliğe mahal vermeden bir maç izleyeceğiz. Beşiktaşlılar rahat olsun rahat ve güvenli bir şekilde maçı izlemelerini sağlayacağız. Biz ortamı yumuşatmak istiyoruz. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor"Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun performansını da değerlendiren Koca, "Emre hocanın performansından memnunum ama daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Antalya maçı oyuncularımıza yakışmadı. Bazen basiret bağlanabiliyor, oyuncuların düşüşleri olabiliyor. Ama Emre hocaya güvendiğimiz için daha iyi olacağımızı düşünüyoruz." dedi.Takımdaki oyuncularla ilgili olarak ise Koca, şu ifadeleri kullandı:"Pedrinho, son maçta özellikle çok ciddi bir performans sergiledi. Kalitesinden memnunuz Pedrinho'dan. Cephas, gelecek vaat eden bir oyuncu. Morutan'da mesela birkaç oyuncunun performansı düşebiliyor daha 25 maç var ama uzun vadede katkı alacağımızı düşünüyoruz. Özellikle Cephas'ın gelecek vaat eden, farklı bir oyun tarzıyla futbola renk katan bir oyuncu.""Lamine Diack ile ilgili söylenenlerin hepsi yalan. Fenerbahçe, kiralık vermek istemiş Tuzlaspor'a ve anlaşma yapılmış aralarında ama ben anlaşmanın detaylarını bilmiyorum. Yani aslında Diack, Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Tuzlaspor'la görüştüler, anlaştılar ama bir maddeden dolayı sıkıntı olmuş sanırım. Ali Koç'la görüştük ve 350 bin euro artı KDV şeklinde futbolcuyu biz aldık. Parasını da hepsini gönderdik Fenerbahçe'ye. Her şey resmi, belgeler ve banka hesapları var. İkinci satışta Fenerbahçe'ye pay vermedik. 2 milyon 400 bin euro'ya Nantes'a verdik oyuncuyu. Fenerbahçe büyük bir camia, Ali Koç 3-5 kuruş için adına leke sürecek bir şey yapmasına ihtimal vermem ve yapmadı da zaten."Süper Lig'de son dönemde yaşanan tartışmalara da değinen Koca, "Bazı kulüpler, yaşadıkları sorunları başka kulüplere çamur atarak yapmaya çalışıyorlar ama bu doğru bir şey değil. Eyüpspor başkanı, bazı kulüp başkanlarının Galatasaray kulübünün kongre üyesi olduğundan bahsetti. Benim de ismim geçti ve ben kesinlikle Galatasaray kongre üyesi değilim ve normal bir üyesi de değilim. Ben Ankaragücü kulüp başkanıyım. Adımızı böyle farklı konularda geçirilmesi, spekületif edilmesi doğru değil. Ondan sonra taraftarların kafasında da böyle bir şey oluşuyor sanki üyeymişiz gibi. Böyle bir şey olsa çıkar zaten. Galatasaray kongre üyesiysem, çıkartsınlar yayınlasınlar o zaman. Galatasaray'la ilgili bir taraftarlık duygum da yok." dedi.Kulüp başkanlarının daha dikkatli açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Koca, şöyle konuştu:"Kulüpler Birliği'nde her maç sonrası ve her toplantıda hakem kararları ile ilgili tartışma oluyor. Maalesef bu düzeltemediğimiz, kangrene dönüşmüş bir konu. Bu iş nasıl olacak onu da bilmiyorum. Hakem hatalarından kaynaklanan yönetici tepkileri futbolun markasını çok ciddi düşürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında daha çok tartışma oluyor. Bakın bir şey söylemek istiyorum. Kitle önemlidir, futbol taraftarı önemlidir ama hiçbir yönetici tribüne oynamamalı ve haksız tepkilerine açıklama yapmalarını doğru bulmuyorum. Bakın biz ülke yönetmiyoruz, takım yönetiyoruz."Uzun yıllardır süre gelen Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki gerginlik, geçen sene zirve yapmıştı ve iki takım arasındaki maçın son dakikasında stat karıştı. Her anı gerilim dolu karşılaşmanın sonunda olaylar patladı. Bu konuyla ilgili konuşan Koca, şu ifadeleri kullandı:"Bakın, geçen maç bizim bir taraftarımız sahaya atladı ve gitti hakeme saldırdı, futbolcuya vurdu. Biz üzüldük ve defalarca özür diledim. Bizim kitlemiz 'Nasıl Beşiktaş'tan özür dilersiniz' diyerek bizi eleştirdiler. Yol kardeşim, benim açıklamam doğruydu ve bu konuda haklıydım. İsterse kim olursa olsun karşı çıksın. Bizim haklı ve doğru olanı yapmamız lazım yoksa düzeltemeyiz. Kitleler, taraftarlar duygusal bakar ama biz buna prim veremeyiz. Bizler yöneticiyiz, gerçeği ve doğruyu görüp ona göre pozisyon almalıyız. Beşiktaş bizim misafirimizdi, biz ev sahibiydik, bir kusur işlendi ve olmaması gereken bir şeydi. Ben çıktım özür diledim kulüp başkanı olarak ve doğru yaptığıma inanıyorum."Herkesin hata yapabileceğini ifade eden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Başkanlar önemli, kitleleri yönetiyorlar. Geçen toplantıda da söyledim, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarına dedim ki 'Bakın bizleri manipüle ederek, başkanların manipülatif şekilde açıklamaları doğru değil'. Bunun ne Dursun Özbek'e faydası var, ne Ali Koç'a faydası var, ne Ahmet Nur Çebi'ye ne de Ertuğrul Doğan'a faydası var. Hiçbir kulüp başkanına faydası yok. Biz ağırlığımızı hissettirmezsek ve kulüpler arası diyaloğu arttırmazsak yöneticiler olarak, başka kişilerin oyunlarını gerçekleştirmiş oluruz. Kulüpleri irade olarak başkanların ve yöneticilerin yönetmesi lazım. Sosyal medya, yorumcular veya gazeteciler yönetemez. Perşembe günü kurul toplantısında var hakemler bize de hata yapıyor.Hata insanidir ama hata da ısrar insani değildir. Bu hatalar eğer tekrarlanıyorsa karşıyım ben buna. Kulüpler Birliği'nin yönetiminde problem yok. Başkanların hamasi duygularla ve başkalarının gazıyla açıklama yapmalarına karşı çıkıyorum."