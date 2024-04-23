Ankaragücü'nde sakatlık!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlayan Ankaragücü'nde bir sakatlık yaşandı.
Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan, 83. dakikada sakatlandı. Rumen futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle oyundan çıktı.
Ankaragücü'nde Morutan yerine Tasos oyuna dahil oldu.
Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan, 83. dakikada sakatlandı. Rumen futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle oyundan çıktı.
Ankaragücü'nde Morutan yerine Tasos oyuna dahil oldu.
🚑Ankaragücü'nde sakatlanan Morutan, sedyeyle oyundan çıktı. pic.twitter.com/vN5a0TwzR6
— Sporxtv (@sporxtv) April 23, 2024
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