Ankaragücü'nde sakatlık!

Beşiktaş ile kupada karşılaşan Ankaragücü'nde bir sakatlık yaşandı. Başkent ekibinde sakatlanan Morutan, sedyeyle oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde sakatlık!
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23 Nisan 2024 22:21
Son güncelleme 23 Nisan 2024 22:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlayan Ankaragücü'nde bir sakatlık yaşandı.

Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan, 83. dakikada sakatlandı. Rumen futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle oyundan çıktı.

Ankaragücü'nde Morutan yerine Tasos oyuna dahil oldu.

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