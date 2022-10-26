Ankaragücü'nde, Hatayspor mesaisi başladı

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Ankaragücü bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü'nde, Hatayspor mesaisi başladı
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26 Ekim 2022 22:57
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenmanda, Bitexen Giresunspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise fitness salonunda çalıştıktan sonra saha antrenmanına geçti. Topla ısınma çalışması yapan futbolcular, daha sonra üç takım halinde taktiksel geçiş oyunu oynadı. Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını perşembe yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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