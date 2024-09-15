Ankaragücü'nde Cihat Arslan dönemi sona erdi!

MKE Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde Cihat Arslan dönemi sona erdi!
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15 Eylül 2024 19:08
Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Cihat Arslan'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

MKE Ankaragücü, sezon başında göreve getirilen Arslan yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

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