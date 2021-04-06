Ankaragücü, Konyaspor maçına tek eksikle çıkacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında çarşamba günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michal Pazdan, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.



Süper Lig'de 32. hafta maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazanan MKE Ankaragücü, bu sezon oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.



Ligde 32 puan ve averajla 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün hedefi Konyaspor maçından da galibiyet ile dönmek.



