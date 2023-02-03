Ankaragücü evinde Karagümrük'ü ağırlıyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.
Ligin 21. haftasında sahasında Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen, 22. haftayı bay geçen başkent temsilcisi, 22 puanla 12. sırada yer alıyor.
Son maçında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük ise 23 puanla, 11. sırada bulunuyor.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.
Ligin 21. haftasında sahasında Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen, 22. haftayı bay geçen başkent temsilcisi, 22 puanla 12. sırada yer alıyor.
Son maçında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük ise 23 puanla, 11. sırada bulunuyor.
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