Ankaragücü evinde Karagümrük'ü ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü evinde Karagümrük'ü ağırlıyor
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03 Şubat 2023 13:27
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ligin 21. haftasında sahasında Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen, 22. haftayı bay geçen başkent temsilcisi, 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Son maçında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük ise 23 puanla, 11. sırada bulunuyor.

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