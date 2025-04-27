Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 1-0'lık skorla kazandı.



Çorum FK'de Thomas Verheydt, 52. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 76. dakikada Owusu kaydetti.



7 hafta aradan sonra kazanan Ankaragücü, puanını 42 yaptı ancak küme düşme hattından kurtulamadı. Çorum FK ise üst üte 2. yenilgisini aldı ve 51 puanda kaldı.



Ankaragücü, gelecek hafta Keçiörengücü ile karşılaşacak. Çorum ise sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.



Stat: Eryaman



Hakemler: Alpaslan Şen, Egemen Savran, Mehmet Ali Vardar



MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Schulz, Cem Tuna Türkmen (Dk. 54 Rakoczy), Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Rotariu (Dk. 54 Bajic), Dalcio, Hayrullah Bilazer (Dk. 54 Miraç Şimşek), Owusu (Dk. 90+4 Diogo)



Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş (Dk. 46 Atila Turan), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Tunahan Ergül (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Atakan Cangöz, Geraldo, Diniyev (Dk. 46 Verheydt), Eren Karadağ (Dk. 46 Suat Kaya), Ali Akman



Gol: Dk. 76 Owusu (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cem Tuna Türkmen, Dk. 80 Bajic, Dk. 90+1 Osman Çelik (MKE Ankaragücü), Dk. 58 Kerem Kalafat, Dk. 74 Geraldo, Dk. 90+5 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)



