Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Sedat Ağçay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

26 Ekim 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Sedat Ağçay ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Sedat Ağçay. Teknik direktörümüz Sedat Ağçay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ağçay, 31 Mar 2025'te göreve başladğı başkent ekibini 2024-25 sezonunun son 7 haftasında çalıştırmıştı.

Geçen sezon Ağçay yönetiminde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Ankara Keçiörengücü, bu sezon ise 11. hafta sonunda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 11 puanla 15. sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
