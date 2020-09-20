Ankara derbisinde kazanan Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü, Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

Ankara derbisinde kazanan Keçiörengücü
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20 Eylül 2020 15:59
TFF 1. Lig'in 2. haftasında başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor karşı karşıya geldi.

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelenin 34. dakikasında Keçiörengücü'nde Burak Aydın penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada ilk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Keçiörengücü, 72. dakikada Cem Ekinci'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadele Keçiörengücü'nün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 6 puanla (maç fazlasıyla) liderlik koltuğuna oturdu. Ankaraspor ise 3 puanla 10. sırada yer alıyor.

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor'a konuk olacak. Ankaraspor ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.



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